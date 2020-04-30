張嫌涉嫌縱火、詐欺、違法組織犯罪防制條例等，被彰化警方移送。（吳敏菁攝）

摩鐵縱火引燃熊熊烈焰，幸好疏善得宜，業者準備求償。（台中市消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警凌晨圍捕詐欺車手集團遭拒捕開槍還縱火，警方調查，張嫌相當年輕就當上詐欺頭子，涉嫌多起中、南部地區提領案件，還擁槍自重，懸掛偽造車牌入住台中汽車旅館被彰警埋伏，還聯絡友人來「接駕」，被警控制前方車輛，眼見路被堵，倒回房後開槍又縱火，企圖火遁，反被濃煙嗆到棄械投降，70旅客被驚擾一夜不能成眠，看到張嫌狼狽結局，又是好笑「這種主腦也太無腦了吧！」更氣憤錢櫃5條人命在前，「這還縱火這不是故意要殺人嗎？重判啊」

彰化縣警局刑大副大隊長楊承璋表示，近來分析近期車手提款影像，鎖定車手集團首腦，報請檢察官指揮偵辦，刑大科技犯罪偵查隊4月29日發現張嫌駕駛慣用BMW自小客車，懸掛偽造號牌進入彰化縣轄區，立即出動沿途調閱監視器，發現車輛進入臺中市某旅館落腳。

彰縣警局請彰化及溪湖分局警力和臺中市政府警察局第二分局、第六分局及刑大偵七隊派員協助圍捕，嫌犯和嗑著搖頭丸女住，發現警方埋伏，聯繫友人駕自小客車前來「接駕」，尾隨其後，準備蒙混離開汽車旅館。

張嫌騙人騙慣了，沒想到道高一丈，警方控制前方車輛時，眼見路被堵了，張嫌立即倒車返回房間，持槍射擊2發，並點燃窗簾、浴簾企圖引燃大火，製造混亂，好趁機逃逸。

又是槍響砰砰，又是火勢熊熊，果然全棟70多旅客都震驚了，警方立即通知旅館疏散房客，並通知消防局派員滅火，張嫌也因受不了濃煙，棄械向警方投降了。

警方初步調查，張嫌涉嫌多起中、南部地區提領案件，且擁槍自重，警方以涉嫌縱火、詐欺、違法組織犯罪防制條例和槍砲彈藥等條例移送，同行女友則以違反毒品管制條例移送。

(中時 )