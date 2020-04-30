中視《飢餓遊戲》激出男藝人的心機指數，節目到苗栗出外景，製作單位要主持群跟來賓吳大維、紀言愷、林進等男藝人換上泳衣，進行泳池搶奪遺失物遊戲，錄影當時溫度僅16℃，一下水眾男都冷到「皮皮剉」，遊戲進行時可坐在泳圈上，為了贏，不同隊的紀言愷和王仁甫上演互弄戲碼，搞到雙雙「倒頭栽」。

男藝人們似乎也激起童心，越玩越起勁，許孟哲甚至玩上癮大喊加碼：「玩到都不冷了，我們再多玩幾把！」遊戲明明是要搶奪指定物品，一群大男人則是使起心機，互拉對方的游泳圈，阻礙彼此前進，孫協志甚至一隻手抓王仁甫的腳，一隻手扣住許孟哲的手，鬥心機的畫面讓不用下水的韋汝、阿喜、吳采臻等邊笑邊喊「好幼稚」。

阿喜（左起）、王仁甫、孫協志討論戰略。（中視提供）

阿喜上節目則被王仁甫帶壞，有一關孫協志要負責比手畫腳，讓他們兩個猜答，前提是搶答之前要拿軟棒敲孫協志的頭，王仁甫則聯合阿喜以搶答之名，拿軟棒用力打頭，力道之大讓孫協志超想哭。另一關則是考驗人性，阿喜必須分辨誰是真正的盟友，但面對男藝人們的心理戰，阿喜完全捉摸不透，「這世界實在太危險！」

而吳大維則是不擅長「騙人」，因為他原本試圖要陷害吳采臻答錯題目，沒想到她卻答對得分，等於是吳大維白白送分給敵隊，更慘的是他藏不住懊悔跑去「撞牆」卻被吳采臻目擊：「我答對題目大維哥感覺很不開心，還去撞牆。」老鳥孫協志一聽整個傻眼，完全不解吳大維：「你怎麼那麼ㄎㄧㄤ，撞牆壁還被看到。」吳大維卻呆萌回應：「我忘記了。」該集5月3日周日晚間8點中視《飢餓遊戲》播出，隔周六晚間8點中天娛樂台播出。

(中時 )