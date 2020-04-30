持刀殺死鐵路警察李承翰的鄭嫌被判無罪，嘉義地檢署表示，嘉義地方法院僅以鑑定報告判決鄭嫌無罪，忽略其他證據，深感遺憾，檢方將提起上訴，針對鄭嫌具保也將提抗告。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，檢察官於偵查階段，對鄭姓被告殺害李姓員警積極調查取證，更鄭嫌的主觀犯意訊問被告本人、目擊證人及勘驗所有現場錄影畫面，認為鄭嫌於行為時仍有辨識能力，精神狀態並無刑法第19條第1項之情形，因此依殺人罪起訴鄭嫌。

此外，檢察官蒞庭公訴時，也訊問鄭嫌行凶時的精神狀態，鄭嫌能明確陳述當時的心路歷程，足證鄭嫌行為時的辨識能力並未喪失。

蔡英俊表示，鄭嫌雖被鑑定認為有刑法第19條第1項之情形，但最高法院一貫的見解認為鑑定報告僅供法院參考，法院仍須綜合全案事證，做出適正的判決，但嘉義地方法院僅以鑑定報告判決鄭嫌無罪，忽略其他證據，深感遺憾，將提起上訴，表達本署嚴正執法的立場。

另外，法院依刑事訴訟法第316條之規定，命鄭嫌具保，但嘉檢主張法院的無罪判決已是不當，又因無罪判決，而讓鄭嫌交保，邏輯思考錯誤，將提起抗告。

(中時 )