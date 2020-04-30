去年7月，鐵路勇警李承翰因在列車上處理逃票事件，遭逃票的鄭姓男子持刀殺害，李承翰為了保護全車民眾安危，徒手與鄭男拼命，最後送醫搶救後仍傷重不治。嘉義地方法院今（30日）一審宣判，認定被告鄭姓男子罹患精神疾病，判他無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年，可上訴。

鐵路勇警李承翰去年遭鄭姓男子持刀刺死，今法院一審宣判鄭男無罪。（圖／報系資料照）

今在嘉義地院聽到宣判結果，李承翰的年邁雙親震驚且憤怒，尤其是李母從地院走出便不發一語，她每每回想到事發的那一夜，都叫她痛徹心扉。李父親李增文則臉色鐵青，不發一語，後來才說「太離譜」。

過去在法庭上，李父就曾希望法官能給予正義，重判鄭姓嫌犯死刑，而一審法官因認定被告鄭男有精神疾病判他無罪，且50萬交保、強制就醫。李承翰家屬痛批：「根本是縱虎歸山。」強調一定上訴到底。

鄭男的律師在日前開庭時表示，被告的智力測驗是76分，且心理鑑定被認為有被害妄想症，符合刑法19條「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」但檢察官認為案發時，鄭嫌並非全面的心神喪失，仍具有辨識力及控制力，認為鄭嫌會殺人是因為憤怒而非恐懼。

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(中時電子報)