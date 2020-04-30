陸軍六軍團269旅於4月16日發生命案，1名黃姓中尉在營區內上吊輕生，有知情者對外爆料，指事發後軍方開始銷毀他曾經手的文件，企圖掩蓋真相。加上該部隊自去年9月至今，短短數月已連續發生3起軍人過世案，懷疑內情不單純。269旅即2013年間，洪仲丘遭禁閉、處分而身亡的單位，當年憾事引發社會震動，盼錯誤別一再重演。

黃姓中尉輕生一案，事發後總統蔡英文雖曾出面表示「已啟動調查，該負責的人也一定會負責任」、但仍有內部人士近日向媒體指稱，「單位內有長官開始指示，把黃經手文件統統銷毀，且假表也偷換、重改，似乎企圖掩蓋他『過勞死』等真相。」

此外，昨（29日）又有內部阿兵哥匿名說：「下午營區內的人一個個被約談，上面已經在緊張了，可能叫大家不准亂講話。」據悉，該部隊去年9月即發生1起謝姓中士被發現躺在禁閉室，全身90%燒燙傷過世的憾事，接下來10月又發生另1陳姓士兵在房間內自戕案，連同最近的黃姓中尉案，7個月就發生3起憾事。

而該部隊至今最知名的案件，即2013年間原屬542裝甲旅的下士洪仲丘，因攜帶手機、MP3等違規，被送到269旅的禁閉室「悔過」，且軍方在酷暑下逼他出操處分，造成洪熱衰竭身亡，事件曝光後，社會譁然，甚至引發街頭抗議運動。

據悉，近日身亡的黃姓中尉母親，已寫了2千多字陳情書寄發數個司法單位，盼查清真相，而該部隊內部管理道地有多少黑幕，軍方、政府除了該還死者公道外，也該記取教訓改進，莫再出現更多犧牲者。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)