越南一名母親為了還債，竟然強逼13歲女兒把初夜賣給一名醫師，雖後來拿到1億越南盾（約新台幣127萬元），卻在一審被判刑6年。出價1億越南盾少女初夜的35歲阮姓醫師，也被當地法官依侵害未成年人罪（對16歲以下、18歲以下賣淫性騷擾罪），被判處57個月徒刑。

據「今日頭條」報導， 少女的母親因欠下巨債，便在網絡發佈出售少女童貞的貼文，阮姓醫師2018年9月看到信息，表示願意買少女的童貞，雙方最後談妥100美元（約新台幣3000元）價碼成交。

不止如此， 阮男事後在報紙上發現一個秘密賣淫組織，於是打電話給少女的母親，帶女兒加入這個賣淫組織，阮男當時說有客戶拒絕，還說自己願意付3000萬越南盾，讓少女以每月1至2次，與其他嫖客發生關係，時間為期6個月，但少女的母親只同意每月1次。

少女母親得到1500萬越南盾後，強迫女兒與阮男進入汽車旅館，阮男竟安排少女與多人發生關係，少女的母親得知後不滿，到警察局報揭發阮男惡行，少女遭強逼賣淫的事才曝光。

法官審理時，痛斥少女的母親公然在網上出售女兒，還與阮姓嫖客一起強逼女兒賣淫，共獲利逾1億越南盾，若非母親與阮男之間有利益衝突，少女不知多久才能獸母的惡行，因而對2人予以重判。

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(中時電子報)