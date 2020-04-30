慶賀五一勞動節，台中市勞工局相挺外送員，把關勞動權益。（盧金足攝）

台中市議員羅廷瑋熱心為外送員發聲，今天以外送員標準裝扮，爭取外送員保障，提醒外送朋友出入行車的安全。（盧金足攝）

外送人員的保溫箱的高度、耐用度，甚至於他所用的器材，以及勞動契約適不適合，以不要讓外送人員過度趕時間，這些都是市府輔導的重點。（盧金足攝）

近期因受疫情影響，外送服務平台已變成市民防疫好夥伴，本來6個外送工會，計1000多名外送員，現在又增加100多人，外送市場大，1名在夜市擺攤的老闆娘，乾脆當外送員度小月，1天跑8小時，月所得有時可達4、5萬元，台中市勞工局長吳威志30日發起關心外送員活動，體諒在外辛苦奔波且默默付出之外送員，發放慰問物資給予最實質的關懷，確保外送員能開心外送，安全下班。

吳威志表示，市長盧秀燕感謝台中市138萬的勞工，建設幸福的都市，最近疫情期間，很多都是居家，沒有外出，靠著外送人員來送餐，非常辛勞，尤其在疫情期間，有很多人住大樓，外送員必須要直接送到大樓上面去，在這樣辛勞的過程，期待他們能在五一勞動節，甚至在往後的日子都過得幸福、快樂。

吳威志指出，市府關心外送人員的安全，除了勞動部今年修法以外，市府也制定相關的外送員管理計畫，針對外送平台業者，五月份開始就會來加以輔導，維護外送人員的安全，尤其是他們相關的設備。

譬如外送人員的保溫箱的高度、耐用度，甚至於他所用的器材，以及勞動契約適不適合，以不要讓外送人員過度趕時間，這些都是市府輔導的重點。

此外，在整個交通規則部分，勞工局期望多多宣導，對相關的設備、員工的安全都是我們所在意的，外送員常為客戶送雞排，今天特別送外員雞排，還有一些安全的小設備。

台中市議員羅廷瑋熱心為外送員發聲，今天以外送員標準裝扮，爭取外送員保障，提醒外送朋友出入行車的安全。

台中市目前有6個外送工會，總共有1000多人，近來因疫情升溫，外送市場大，又增加100多名外送員加入行列，吳威志說，外送員加入工會，市府幫助那個意外險第一年免費送給外送員，減輕負擔。

外送員洪先生表示，他做了3個月，1天好幾趟，1天跑了6個小時，所得大約2萬多元，他感謝勞工局關心，也希望增加意外保障的補助福利。

本來在夜市擺攤的張小姐，因疫情關係夜市車可羅雀，改來跑外送，一天工作8個多小時，1個月有4、5萬元，很辛苦，但在疫情期間至少有收入，目前先短暫當外送員，等疫情平息，再回夜市擺攤。

羅廷瑋強調，外送員對一些相關的合約，還有的是滾動式調整，而且還有很多版本，讓這些人無所適從，甚至陷入陷阱，希望市府統一規格，以及幫忙審閱合約內容，不要對勞工者造成剝削，用服務與勞力獲得合理所得。

台中市外送人員職業工會邀請羅廷瑋出席活動，與吳威志共同宣導外送前一定要先確保機車狀態，燈光、剎車、輪圈、外送保溫箱是否正常，並配戴安全帽及反光標識反光背心、反光條。

勞工局提醒外送業者及外送員，應依照勞動部修正公告職業安全衛生設施規則及指引，對於使用機車、自行車等交通工具從事食品外送作業，應置備安全帽、反光標示、高低氣溫危害預防、緊急用連絡通訊設備等合理及必要之安全衛生防護設施。

(中時 )