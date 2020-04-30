值全球疫情嚴峻之際，各國政府為防止疫情擴散，紛紛祭出如鎖國、封城等嚴格管制措施，各國鋼廠因其國內用鋼需求驟減、行情疲軟及庫存水位明顯堆高等因素，低價鋼品流竄各國市場風險升高，國內鋼鐵產業深受這一波全球景氣動盪不安的影響，尤其在外貿出口壓力仍不易緩解下，一方面冀望內需動能的提升，一方面需著力防止低價大量外貨的侵擾。

經觀察我國海關進出口統計資料並持續觀測我國鋼材進出口變化，近期發現鋼材進口數量有遽然增加趨勢，為維護國內鋼鐵市場秩序，鋼鐵公會表示，將持續關注國外鋼品進口情形及發展，與相關政府單位保持密切聯繫，即時提供業者最新資訊；倘大量低價進口鋼品銷台情況持續猖獗致嚴重影響我國鋼鐵產業結構與產銷秩序，國內鋼鐵業者不排除在必要時向政府提出貿易救濟，以防止低價大量外貨對國內市場的侵害。

鋼鐵公會近期發現鋼材進口數量有遽然增加趨勢，且進口價格明顯低於市場合理行情，恐已有傾銷疑慮 其中，鋼板進口數量明顯遽增，今年第1季進口數量已高達12.4萬公噸，較去年同期進口6萬公噸成長超過1倍；尤其自俄羅斯進口鋼板數量已高達4萬噸，較去年同期2.5萬噸相比大幅增加60%，平均進口單價跌幅高達16%；此外，已兩年未有鋼板銷台的土耳其，於第1季突以遠低於市場行情之價格，銷台1萬餘噸，亦有破壞市場秩序之嫌；近幾年來自馬來西亞進口鋼板數量明顯大幅增加，今年第1季已低價銷台1萬餘噸，對國內市場造成相當衝擊；另自韓國及日本進口鋼板數量也有增加，需持續觀察。

(時報資訊)