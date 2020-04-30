為反制新冠肺炎相關假訊息在網路及社群媒體間散播，外交部、美國在台協會（AIT）及日本台灣交流協會昨天在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，共同舉辦「反制新型冠狀病毒疫情假訊息」線上工作坊。美國民主、人權和勞工事務局助理國務卿羅伯特‧戴斯卓致詞表示，台灣不僅帶領印太地區應對新冠肺炎，同時也鼓舞了全世界，「台灣模式」正凸顯了民主制度明顯比威權體制在這場戰役中更具優勢。

羅伯特‧戴斯卓表示，台灣將新冠肺炎傳染數及死亡人數降到最低的成果大家有目共睹，我們了解到透明度非常重要、獲取正確的資訊有其必要、政府問責事關重大、而真相更是不可少的關鍵。我們所有人都從「台灣模式」中獲益良多，而「台灣模式」正凸顯了民主制度明顯比威權體制在這場戰役中更具優勢。

他指出，中國限制新聞和資訊的流通，要求那些試圖分享能挽救性命的數據和事實的人們噤聲，並公然說謊、掩蓋真相；中國官員積極利用誤導資訊擾亂視聽，讓大家搞不清楚新冠肺炎在中國的起源及其造成的影響。相反地，台灣則是每天舉行記者會，提供人民最即時的疫情資訊，台灣衛福部長陳時中每天親上火線，展現真正的政府問責制度，

他認為，如果世界各國都能遵循「台灣模式」，採取透明和及時溝通的方式來抗衡誤導訊息，我們所有人都能站在更有利的位置，面對這場尚未平息的新冠肺炎戰役，並且共同修復這場疫情對我們的社群和企業所造成的損害。

AIT處長酈英傑致詞表示，對抗不實訊息和遏止具高度傳染性病毒的傳播，二者之間其實沒有那麼不同。這兩項工作都需要我們清楚了解敵人是如何運作、他們複製傳播的機制，以及病毒和不實訊息來自何方；二者都需要我們透過教育和警覺心，來建立社群的復原力；二者都是全球社會共同面對的挑戰；二者也都是台灣展現卓越能力及專才的領域。

酈英傑說，台灣的民選政府將透明度及準確的訊息，視為其防疫工作的優先事項，「這裡的疫情基本上已在掌控之中，我覺得非常幸運此刻自己能夠身在台灣。」

(中時 )