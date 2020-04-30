新冠肺炎疫情嚴峻，過去逃亡大陸的通緝犯紛紛為躲避疫情返台「投案」，1名在2014年間用「公司書籍扺押借款」當幌子借錢後落跑，遭台北地檢署通緝的萬姓出版商，2月間為躲疫情自上海返台，北檢偵查後將他依背信等罪提起公訴。

萬姓書商本來經營的「知兵堂」出版社，在軍武雜誌界還小有名氣；2014年間，萬某利用名下另外成立的「通寶文化」名義向外舉債，抵押品卻是知兵堂的叢書，借款數百萬元後落跑，許多訂閱雜誌的讀者收不到書，曾引起軍武迷在網路上廣泛討論，知兵堂也因萬某落跑清算解散，萬某則被北檢發布通緝。

落跑到上海落腳的萬姓書商，因為這次新冠肺炎疫情，深怕在上海受到感染，在2月間返台，在松山機場被航警局查獲，經由與北檢遠距訊問後諭令限制出境，萬某則在隔離後確定未受感染，並向國稅局申請通寶文化停業1年。

檢方找到知兵堂出版社當年的董事等證人，確認萬某確實利用公司書籍當作抵押借錢進入私人口袋後落跑，因此依背信等罪將萬某起訴。

(中時 )