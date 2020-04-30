報稅季、股息配發旺季來臨，凱基證券表示，於報稅軟體可直接使用凱基證券電子交易金融憑證，下載所得及扣除額資料，線上申報；對需繳稅資金、又想賺股息而不想變賣股票的投資人，可善用券商不限用途款項借貸服務，如「凱基快e貸」等，以庫存股票做為擔保品，直接向券商借款，毋須變賣股票，股息照領。

正值防疫期間，為避免群聚感染風險，可善用線上報稅，凱基證券指出，於報稅軟體中直接使用凱基證券電子交易金融憑證，便可下載資料，線上完成所得稅申報。而「凱基快e貸」股票貸款，則是客戶可利用台股庫存股票為擔保，透過線上快速審核及撥款功能，免賣股票，最快2小時取得資金，並可照領股息，成為資金運用的工具之一。

因應投資人可能的資金需求，凱基證券自5月1日～6月30日舉辦「凱基快e貸鈔急好貸」活動，詳情逕洽【凱基樂活投資人】LINE官方帳號的「參加活動」。

(工商 )