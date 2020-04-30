政府4月9日開放民眾寄口罩給海外親友，但有民眾抱怨口罩已經送出超過1周，竟還卡在台灣，原因與航空公司運能有關，交通部民用航空局今表示，已於29日協調中華航空增加艙位，專案協助優先寄送口罩。

民航局說明，自從政府開放國人可將口罩寄送國外親人或捐贈海外以來，中華郵政接獲大量民眾郵寄口罩，但因國際客運航班大幅取消，原有腹艙載貨的運能無法提供，造成空運艙位難以滿足需求，也因此影響口罩郵件寄送時間。

為使國人的關心與愛心能夠及時送抵，民航局29日協調華航，針對中華郵政所反映美國航線的需求提供協助，華航規劃5月1日起於洛杉磯、舊金山航線增班，藉由客機腹艙載貨或貨機載貨方式增加貨運運能，另紐約貨運航班艙位也將優先提供予載運口罩。

民航局指出，中華郵政目前所累積待寄送至美國的郵件，預計可於5月6日前全數運送完畢。除華航外，民航局同時協調長榮航空提供協助，寄至海外口罩因目前空運艙位不足而卡關的問題，將獲得有效解決。

(中時 )