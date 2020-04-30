豬揚戀分手風波至今仍然沸沸揚揚，日前在大陸網路上有網友提問「同樣風流愛把妹，為什麼沒有太多人罵李奧納多是渣男，而羅志祥卻引來這麼多的罵聲？」引發熱烈回應，其中，最多的回應還是，「李奧納多沒有欺騙別人感情，不欺騙、不隱瞞，風流世人皆知。」

提到李奧納多，帥氣陽光的外型加上出色的演技，讓他從出道至今就是全球影迷追逐的焦點，風流傳聞也從未間斷。針對提問，有熱心網友整理指出，李奧納多的誹聞多，與女友的分手原因到底是分手、出軌基本沒人知道，因為李奧納多鮮少透露自己的感情史，不過，倒是前女友家人對他態度相當正面。

此外，該網友還寫到，李奧納多本身沒涉及什麼敏感的政治問題，對華友好，也不吸毒、不參與特殊宗教，更樂於做公益，為環保捐款1億美元，先前巴西大火還捐了500萬美元，種種作為都頗為正面，媒體沒什麼地方可以對他下手，即使身旁辣妹眾多，常跑夜店，似乎都還能被容許，且這些緋聞都年代久遠，已沒什麼可考價值。

那羅志祥呢？俗話說「朋友妻不可戲」，該網友表示，搶歐漢聲女友的舊聞近日又被挖出，讓許多人無法接受，再加上這次的情變是因為出軌、玩多人遊戲，因此才招致這場風波；現在羅志祥的很多代言都已經停止了，就連綜藝節目也將他排除在外，依照目前的情況來看，羅志祥在內地的發展基本終止了。

對於網友分析，多位網友回應「小李子、王思聰花心擺在明面上，不欺騙、不隱瞞，世人都知道。而羅志祥不一樣」、「欺騙別人感情啊，不欺騙換一萬個都沒事」、「小李子是一個一個換，頂天算風流，羅老師就不一樣了，已知有女朋友的情況下，還搞，那叫劈腿」。

當然也有網友持不同看法認為「國家不同，這邊保守觀念」、「長得好的更容易博得他人的諒解和寬容」。不管大家怎麼看，對於當事人來說，最大的希望，應該就是這場鬧劇盡快落幕。

(旺報 )