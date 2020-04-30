鄭姓凶嫌持刀刺死執勤的鐵路警察李承翰被判無罪，其判決理由為法官合議認為鄭嫌有長期精神疾病，因中斷就醫吃藥，在搭火車時急性發病，精神極度不穩定，嚴重影響認知及理解能力，依判法第19條規定判無罪，並列出5大理由。

李承翰2019年7月3日晚上，在台鐵列車上處理鄭嫌的補票問題，被鄭姓兇嫌持刀刺死殉職，一審結辯，因鄭嫌被鑑定為思覺失調症患者，檢察官主張鄭嫌仍有辨識控制能力，建請法官判無期徒刑。未料，嘉義地方法院今天一審判決結果卻是無罪，引發各界譁然。

據《ETtoday東森新聞雲》報導，被告經嘉義地方法院審理後，認定行為時有精神障礙，不能辨識行為違法，依刑法第19條第1項規定，判決無罪，並列出五大理由：

（一）被告自90年起，開始前往奇美醫院精神科門診，並於99年被醫生診斷罹有思覺失調症，但被告於106年2月3日看診後即失聯。經本院函詢奇美醫院表示，被告罹患此疾病必須終身服藥控制症狀，停藥將導致病情惡化。可見被告患有思覺失調症，為有精神障礙之人。

（二）被告於案發前2日思覺失調症已發作，妄想遭朋友設計要和被告女兒一起謀害被告，以詐領保險金，被告並於案發當天搭乘火車前，陸續前往2處派出所、臺南市政府社會局、保險公司、議員服務處等地，四處陳述有人要殺他以牟取保險金，希望解除保險契約等語。但被告認為這些單位無法解決其問題，故最後搭火車北上，進而發生本件憾事。

（三）被告妄想其被跟蹤、手機被監控，故刻意閃避行蹤，先自臺南火車站南下前往高雄新左營站，再自該站搭乘臺鐵152車次自強號欲前往臺北，行為異常。嗣被告在嘉義火車站被列車長要求下車時，還妄想有人要害他，語無倫次，足認被告精神狀態極度不穩，嚴重影響其認知及理解能力，隨即持刀刺殺前來處理之員警。

（四）被告經本院羈押後，嘉義看守所安排醫師給予治療，醫師診斷後認為「被告情緒激躁不安，自言自語，思考不合邏輯，答非所問，被害妄想，關係妄想，現實感不佳，缺乏病識感，給予抗精神病藥物，情緒穩定劑，病患持續接受門診治療，情緒改善，言談較為切題，但被害妄想仍存在，甚至談及妄想內容時，情緒會突然失控，病患目前精神症狀仍明顯須接受完善精神醫療照護」。足證被告行為時，確實患有思覺失調症，且處於發病狀態。

（五）再經本院將被告送至臺中榮總嘉義分院為精神鑑定，亦認：被告行為時，處於思覺失調症急性發病狀態，且妄想內容與犯案行為有絕對交互關聯，故其犯案行為是受其精神狀態影響所致，已達刑法第19條第1 項因精神障礙而不能辨識行為違法之程度。而鑑定醫師嗣後亦到本院證稱：思覺失調症病人需要終身服藥控制，停藥2年內，幾乎100％會發病，而案發時被告處於急性狀態妄想，加上智力退化理解力差，所以被告已喪失辨識能力。

嘉義地院法官兼發言人洪裕翔則表示，鄭嫌被判無罪後，依法視同撤銷羈押，但還沒判決確定，且考量鄭嫌罹有思覺失調症，犯行重大，有造成社會大眾恐慌之虞，依刑事訴訟法第316條規定，諭知具保，參酌鄭嫌的家庭經濟狀況，諭知具保金新臺幣50萬元，繳交具保金之前繼續羈押。

(中時電子報)