悠遊卡公司轉型電子支付推出悠遊付，悄悄於3月底上線，北市議員王鴻薇、陳炳甫發現，上線1個月後，捷運搭乘使用悠游付的金流、人流都不到0.1％，「萬人響應、無人使用」，且對於蘋果手機ios用戶居然不能支援，市長柯文哲去年信誓旦旦說要6個月殲滅敵軍，自己竟已潰不成軍。悠遊卡公司回應，持續與蘋果公司爭取並推廣。

王鴻薇指出，悠遊卡發卡數量逾8700萬、每年交易超過24.4億筆，悠遊卡主打結合北捷、交通做為特色推出悠遊付，但上市至今，悠遊付在北捷的每日使用次數平均只有1300、1400次，總體使用比率不到0.1％，對比LINE PAY一卡通上線1個月市占率直衝15％，柯文哲不僅跳票，更先將悠遊卡公司「殲滅、打趴」了。

陳炳甫批評，現況市面上大概有3成是蘋果ios用戶、7成是Android用戶，悠遊卡公司稱蘋果公司不開放第三方支援感應為由不合作，但他發現，蘋果官網早公告了日本、英國、美國、上海都有支援IOS感應電子支付的交通卡，這樣對蘋果使用者並不友善，眼睜睜看流失3成客群，被其他平台搶走，距離電子支付龍頭只會越來越遠。

悠遊卡公司業務群副總經理林季良回應，悠遊付3月23日正式上線，目前1個月申辦量近20萬人，但確實沒有讓很多人注意到、引起熱烈反應，公司會加強努力宣導；但悠遊卡2002年上限，歷經18年才有如今的能量，悠遊付才1個月，需要大量時間跟民眾關切累積，並沒有要把誰殲滅，是按照各客群習慣，目標就是推廣電子支付取代現金。

林季良說，每年都會跟蘋果亞太總公司接觸1、2次，會積極爭取開放合作；另外目前頂好、萊爾富已可用QR掃碼交易，預計今年OK、7-11、全家3大便利店都能使用。

(中時 )