◎勞工紓困吃不到？國民黨提兩訴求

明天是五一勞動節，國民黨今天與職業工會代表召開「辛酸的勞動節！政府排貧紓困，勞工哀鴻遍野」記者會，呼籲政府對無雇主的勞工放寬紓困作為，包括投保薪資限制從2萬4000元放寬至3萬4800元，讓受惠的無雇主的勞工可擴增到約八成；申請截止時間從5月22日延長至6月底，避免因時間太短、程序繁瑣、資料備齊不易，導致多數勞工來不及申請。

◎新冠肺炎打工族受創 台少盟調查：逾4成青少年受衝擊

新冠肺炎疫情延燒，重創各產業，其中部分工時勞工受創十分嚴重，據台少盟今天發布的「新冠肺炎疫情對青少年職場工作衝擊調查」，顯示有4成4的青少年表示工作因疫情受到影響，台少盟呼籲，政府應針對青少年勞工設置諮詢窗口，申請流程也應清楚簡單為原則。

◎4詐欺車手遇警攻堅開槍又縱火 70房客驚惶逃命

彰化縣刑大30日凌晨到台中市一家汽車旅館逮捕詐欺集團車手，4嫌躲在房間內，與警對峙2小時，還拿著槍朝警察連開兩槍，又縱火，企圖趁亂逃逸，結果反被大火濃煙嗆到不能呼吸，渾身都被燻黑開門，才被逮捕了，時間眼見濃煙不斷，警方也緊急疏散70多名疏散中的房客。

◎五一連假高鐵部分滿班 台鐵東部幹線熱銷

受到疫情影響，台灣高鐵公司為五一勞動連假加開60班次。高鐵表示，今天傍晚5時後，自南港站發車的列車，有部分客滿班次，不過還是有很多座位；台鐵方面，今天下午2時後至明天中午前，東部幹線也已客滿。

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(中時電子報)