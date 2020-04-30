昨日中信兄弟對決統一獅，守護神李振昌於第9局登板關門，不料因為身體出狀況，僅丟0.1局就失3分，差點將兄弟到手的勝利賠光，賽後李振昌相當自責，發文向球迷道歉，讓球迷急忙留下溫暖的文字，希望他保持健康、繼續加油。

兄弟以9比5領先統一獅情況下，9局下半換上李振昌登板，不過丟了保送、被敲安打，獅隊一、三壘有人，並對林靖凱1好球2壞球時因傷退場，換上鄭凱文也沒能解決，讓林靖凱保送上壘，隨後隨後林安可、郭阜林連續安打攻回3分，獅隊追至僅1分差落後，這3分都算在李振昌頭上，所幸最後兄弟仍以9比8贏下勝利。

李振昌近2年來都扛起兄弟終結者任務，品質相當高的滑球頻讓對手揮棒落空出局，一度讓桃猿投手陳禹勳笑說，「節奏快到泡麵還沒泡熟，一局就結束了。」讓李振昌有了「泡麵計時器」的封號。

過去2年李振昌自責分率都低至不到1.50，去年52場出賽更僅有7分的自責分，不過昨晚僅投0.1局就失3分，讓他在賽後難得發文，「今天投的很糟糕，差點丟了球隊到手的勝利 ，對大家非常抱歉，自己會好好檢討。」並解釋自己是背部、腰部感覺到緊繃不適，身體沒事，希望球迷不要太擔心。

李振昌少見在臉書粉絲專頁發文致歉，吸引大批心疼他的粉絲留言加油，「不需要檢討，振昌已經為兄弟守住了許多勝利」、「球隊非常需要有你在的後援，那種安定感是別人所沒有的」、「保持健康才能走得更長久，要趕快復健治療」、「千萬不要自責，你們都很努力」、「沒受傷就好，好好休息！」。

(中時 )