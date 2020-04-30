美股領漲，台股連兩日狂飆10950點到手！聯發科(2454)法說會報喜，且4月29日美股強勢收高，讓昨天順利站上季線的台股士氣大振，延續昨天台股強攻氣勢，在大立光(3008)、台積電(2330)、聯發科、台塑(1301)、和泰車(2207)等權值股領軍下，台股指數跳空開高，在資金到處點火下，閎暉(3311)、熱映(3373)、蜜望實(8043)、精星(8183)、九豪(6127)、新巨(2420)、和大(1536)、愛普(6531)、冠星-KY(4439)、東隆興(4401)、中化生(1762)、康那香(9919)盤中股價漲停。

在權值股領軍，中小型股強攻下，台股多頭勢如破竹，連兩天大漲，一舉攻上10900點，並直取10950點，截至11點25分為止，加權股價指數為10953.93點，大漲181.71點，成交量1373.3億元；OTC指數為137.2點，上漲1.66點，成交量329.42億元。

今日上市各類股以觀光類股表現最佳，上漲4.38%，其次是塑膠類股及油電氣類股，分別上漲4.37%及4.2%，表現較差者為網通類股、資訊服務類股及橡膠類股，網通類股上漲0.19%，資訊服務類股上漲0.26%，橡膠類股上漲0.28%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股，上漲3.1%，表現最差為遊戲類股，下跌1.55%。

就技術面來看，在美國科技股財報亮眼、且台灣及各國疫情明顯趨緩，激勵多頭信心，昨天台股在聯發科(2454)、台塑四寶、國泰金(2882)、富邦金(2881)等帶頭上攻下，指數開高走高，帶量突破10700點，今天台股更無畏五一長假，在美股強勢攻高帶動下，盤中指數大漲逾150點，不僅站上10900點，直逼10950點；4月29日台股帶量跳空大漲，短期均線上揚推升台股站上季線，且外資轉為買超，成為台股持續上攻助力，不過台股指數進入上檔下彎的半年線及年線反壓區，且台股11000點之上屬評價偏高，大盤於區間上緣震盪加劇難免，所幸中期週指標低檔續強，月K線走紅，中期技術面偏多，因此即使短線震盪拉回，台股指數亦可望低檔有撐，由於上檔有11000點壓力區，預估下週台股將在10700點到11000點上下震盪。

分析師表示，新冠肺炎疫情進入緩和週期，歐美各國陸續部分恢復經濟活動。在各國央行持續寬鬆貨幣政策及強烈的財政政策支援下，金融市場資金充沛，投資信心漸趨穩健。美國超級財報週來臨，重量級企業表現及對全年展望將成為市場關注重點。

就產業別來看，半導體族群及蘋果供應鏈，近期表現落後大盤；電子中下游族群，零組件(被動元件、LED、ABF、連接器、電池等)、伺服器、網通、消費性電子、工具機等，表現相對強勢，多方觀盤操作可留意相關個股。

儘管各國防疫產品仍供不應求下，防疫概念族群仍為盤面上表現最強，熱映、恒大近一個月漲幅皆超過60%，康那香、美德醫、寶齡富錦、優盛等漲幅亦大，隨著各國陸續解封，相關個股宜逢高獲利了結。

(時報資訊)