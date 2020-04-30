陸股走強科技股大漲 上證漲1.3％ 12:182020/04/30 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股三大指數30日開高走高，截至午盤上證指數漲1.3％報2,859.21點、深證成指漲2％報10,724.90點、創業板漲1.89％報2,068.91點，包括特斯拉、半導體、科技、券商等類股走勢強勁。 半導體類股如長電科技、聚辰股份、卓勝微飆上漲停，通富微電、瀾起科技漲逾7％。 而受益於特斯拉上海超級工廠產量的進一步增長，使得本地製造的Model 3的利潤率有實質性的提高，特斯拉概念股也迎大漲，三丰智能、銀輪股份、華昌達、京威股份、三花智控等股升至漲停。 (工商 ) #陸股 #大漲 #漲停 #特斯拉 #科技 也許您會感興趣 推薦閱讀 寧德時代將供貨 陸產特斯拉預計降價10％ 09:472020/04/27 兩岸 《國際產業》無視封鎖令 傳特斯拉要求費利蒙廠周三復工 10:512020/04/27 財經 陸股後市續看好 法人：投資陸股基金要細挑產業 11:102020/04/27 財經 特斯拉準備復工 23:212020/04/27 財經 江啟臣稱 社交距離衝擊實體經濟 04:102020/04/28 地方新聞 陸股開高走低 早盤跌逾1％ 10:472020/04/28 財經 《國際產業》傳取消周三復工 特斯拉盤後跌逾2.09％ 13:592020/04/28 財經 特斯拉CEO狂推 SpaceX概念股走強 04:102020/04/29 證券．權證 兩利多 陸股基金宜超前部署 04:102020/04/29 投資理財 陸股後市俏 法人：需細挑產業 04:102020/04/29 投資理財 財經熱門新聞 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 川普驚爆1句解脫！油價狂噴有救了 - 財經 勞工紓困貸款每人10萬 一張表看哪些行庫可受理申請 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。