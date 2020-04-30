陸股三大指數30日開高走高，截至午盤上證指數漲1.3％報2,859.21點、深證成指漲2％報10,724.90點、創業板漲1.89％報2,068.91點，包括特斯拉、半導體、科技、券商等類股走勢強勁。

半導體類股如長電科技、聚辰股份、卓勝微飆上漲停，通富微電、瀾起科技漲逾7％。

而受益於特斯拉上海超級工廠產量的進一步增長，使得本地製造的Model 3的利潤率有實質性的提高，特斯拉概念股也迎大漲，三丰智能、銀輪股份、華昌達、京威股份、三花智控等股升至漲停。

(工商 )