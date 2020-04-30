住商不動產企畫研究室統計旗下加盟店四月成交業績，全台與上月相比減少7.8%，較去年同月減少4.4%，六都在成交量上有起有落，在年成長上，台北市月減7.4%，年減5.1%；新北月增5.5%，年增0.7%；桃園月減14.7%，年增18.9%；台中月減22.6%，年減27.0%；台南月增5.1%，年增12.2%；高雄月減10.8%，年減19.8%。住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，今年第一季表現不俗，四月因清明假期與工作天數較短，影響交易量。不過隨著疫情控制住，希望撿便宜的買方也回歸理性，四月買氣雖穩定，但能否延續交易力道，值得留意。

綜觀六都表現，年成長以桃園表現最佳，成長達18.9%，月表現以新北較強，增加5.5%，其餘縣市各有消長。徐佳馨分析，桃園多數為自用客戶轉進，不過近期價格處於高點，議價不易也影響成交。台南今年以來受惠於政策利多與招商成功，加上價格優勢持續加溫，是區域房市活絡的重要因素。

面對疫情，大家房屋企畫研究室主任郎美囡認為，疫情影響經濟後市，建議自用買方可以積極看屋及出價，商用不動產也必須注意供需走勢及物件條件，以利掌握合理價格。

(時報資訊)