鋼筋大廠豐興（2015）因改善生產線，有助成本降低，第一季營運相對穩健，每股稅後純益0.88元，為近四季以來最佳。

豐興今年第一季營收65.15億元，季減8.5%、年減7.28%；毛利率達12.65%，優於去年同期的11.06%，營業淨利6.3億元，亦優於去年首季的5.91億元，只是業外收益下滑，淨利5.11億元，年減24.72%，仍優於上季的4.8億元，季增率逾6%，EPS 0.88元。豐興第一季營運仍相對鋼廠穩健，主要受惠生產線產能分配得宜，毛利也持續提升。展望全年，隨著台商回流投資，許多新建廠房工地持續施工，對鋼筋出貨量穩定有很大幫助。

鋼價方面，目前國際廢鋼原料價格持穩，將支撐後續鋼筋價格。

上周國際廢鋼原料價格持續穩揚，豐興本周一再漲廢鋼收購價每噸200元，為連續第三周漲價；成品之鋼筋及型鋼價格則維持平盤。

回顧上周，豐興20日開出的本周盤價均開高，調漲廢鋼和鋼筋價格，每公噸各調漲300元，其中，廢鋼連二漲共漲500元；隨著主要原料價格走揚，上周鋼筋為近七周來首度反彈上漲。

因國際廢鋼原料價格持續走揚，豐興本周再漲廢鋼收購價每噸200元，累計連三漲共漲每噸達700元。鋼筋等產品價格則為平盤。目前廢鋼每公噸收購牌價為7000元；鋼筋每公噸牌價為1.46萬元，型鋼每公噸牌價維持1.96萬元。

(時報資訊)