2大雲端、大數據公司臉書和微軟公布第1季財報，營收優於市場預期，資本支出方面，雖然由先前的170~190億美元下調到140~160億美元，造成資本支出下修，主要是受到疫情異地辦辦公影響，今年首季的資本支出仍有37億美元，臉書也強調今年減上的資本支出會在明年會補上；至於微軟方面，則持續穩健的執行今年資本支出，不受疫情影響。微軟最新財報，營收與獲利雙雙超乎華爾街預期，得益於疫情帶動的雲端需求。雲端、伺服器及以矽晶圓等相關族群和個股，包括廣達(2382)，英業達(2356)，緯穎(6669)，台勝科(3532)，中美晶(5483)，環球晶(6488)及合晶(6182)等，受惠臉書和微軟的財報利多，今早表現優於大盤。

受到疫情催化，廣達除NB外，伺服器也一樣火紅，新冠肺炎疫情帶來的宅經濟商機，催動筆電等終端產品成為消費者必買的產品之餘，伺服器亦受惠在家上班、遠距教學、社交媒體、串流影音等應用爆發性成長。廣達對伺服器產品維持全年出貨雙位數成長目標，顯示伺服器產品完全不受疫情影響。儘管短期受制疫情全球擴散，部分國家封城或鎖國，影響伺服器記憶體供應，有零組件短缺疑慮，不過伺服器客戶已要求廣達拉長零組件備料天期以免斷料，因此廣達相關業務仍強。

中美晶和環球晶將在5月18日舉行法說會，全球市場研究機構TrendForce日前指出，據旗下拓墣產業研究院最新調查，受武漢肺炎(COVID-19)疫情影響，2020年全球晶圓代工市場產值可能下修至個位數成長，成長率預估僅5%至9%之間，中位數目前預估為6.8%。拓墣認為，疫情若導致供應鏈斷鏈將增加半導體業者的營運難度，而商業活動及社會活動力的下降將引發旺季效應遞延或弱化的可能，使得2020年全球晶圓代工產值的成長幅度將面臨修正。對於研調機構的看法，市場靜待環球晶18日法說董事長徐秀蘭的權威觀點。

(時報資訊)