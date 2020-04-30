鐵路警察李承翰去年7月在火車上，遭鄭嫌持刀殺害，25歲年輕生命就此終止，留下悲痛欲絕的父母，嘉義地方法院如今判決鄭嫌無罪，50萬元就能交保，此判決也引發社會譁然，李父李母也表示憤慨難以接受，知情人士更透露，李承翰父母不願靠著兒子的撫卹金生活，如今在做家庭代工謀生。

據悉，李承翰個性乖巧懂事，原本考上台師大，但他想改善家中經濟而選擇警專，以第2名成績畢業，在鐵路警察局高雄分局嘉義所服務5年，卻在去年7月3日處理票務糾紛時，遭鄭嫌持刀捅腹，李承翰擔心周遭乘客安全而奮力搏鬥，直到救援人力到場才將他送醫，但急救後宣告不治。

據了解，李承翰父母至今仍無法從喪子之痛走出，其家境本就不富裕，痛失經濟支柱後，境況更是雪上加霜，雙親不願靠撫卹金過活，不想讓自己永遠生活在陰影中，如今靠家庭代工謀生，李母還在自己生日那天夢到兒子回來，每日每夜都在思念中度過。

李母去年底受訪時也曾表示，不能用生病當作殺人的藉口，犯嫌帶刀上車就早有預謀，若兇嫌未被判死刑，釋放後仍可能危害社會，如今李母一語成讖，鄭嫌遭判無罪、50萬元交保，也讓家屬憤慨難以接受，直言是「縱虎歸山」，將上訴到底。

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(中時電子報)