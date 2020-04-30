要價至少 NT$43900 的三星 Galaxy S20 Ultra 爆出品質恐有瑕疵？三星在 2 月份發表 Galaxy S20 系列手機，其中 S20 Ultra 是唯一搭載 1億8百萬畫素(108 MP)主鏡頭，且支援 100 倍變焦的機種，格外受到關注。不過上市以來陸續出現相機對焦不準、使用 120Hz 螢幕更新率時會出現「綠螢幕」bug 等問題，也讓它持續成為話題焦點。最新一個爆出關於 S20 Ultra 的問題是，有不少用戶反映主鏡頭外的保護玻璃破裂，從照片來看很是淒慘。

《SamMoblie》報導，約一個月前在三星官方用戶論壇中開始出現用戶抱怨 Galaxy S20 Ultra 主鏡頭外保護玻璃破裂的情況，災情大概在 Galaxy S20 系列上市後幾周出現。抱怨此情況的用戶大多都宣稱，他們替手機裝上了保護殼，而且沒有摔到手機，或者說主鏡頭位置並沒有碰撞到。換句話說，大多都宣稱主鏡頭外保護玻璃破裂，並沒有外力導致，而是忽然出現的情況。

根據用戶反映 Galaxy S20 Ultra 主相機保護玻璃出現破裂的情況，有部分案例指出是先出現髮絲紋狀態的裂痕，接著變焦(Zoom)功能會受限。而有的案例則是出現保護玻璃直接破洞的情況(如下)，有點像是窗戶被石頭砸破的結局。

三星 Galaxy S20 Ultra 用戶分享主鏡頭保護玻璃破裂的情況(1)。(摘自SamMobile)

三星 Galaxy S20 Ultra 用戶分享主鏡頭保護玻璃破裂的情況(2)。(摘自SamMobile)

雖然類似用戶反映的情況，發生約有一個月，但三星方面並沒有針對此類事情對外回應。目前還不清楚究竟主鏡頭保護玻璃破裂究竟是何原因導致。有部分用戶推測這是因為主鏡頭玻璃的設計不良，甚至有些用戶還提議三星應該要召回(全面回收)手機。但從這類情況並不是普遍發生在所有 Galaxy S20 Ultra 用戶中可以推敲，可能導致主鏡頭保護玻璃破裂的原因，還有目前不明朗的因素。

《SamMobile》指出，Galaxy S20 Ultra 主鏡頭保護玻璃配破裂的情況，因為屬於外觀損傷，並沒有列入保固範圍之內。因此當下遭遇這類情況的用戶，很可能需要自費來修復，價格可能需要 400 美元，換算台幣超過 1 萬，可能令不少用戶都難以承受。

為了替手機帶來更好的防護，手機周邊廠商除了推出保護殼、螢幕保護貼、螢幕背板保護貼之外，也有廠商特別針對主鏡頭(因為為了強化拍照效果，很多主鏡頭都高於機身，更容易碰撞到)推出鏡頭保護貼，而三星 Galaxy S20 Ultra 也是其中一個擁有此「福利」的機種，想要提升手中 Galaxy S20 Ultra 防護力的朋友，可以參考。

(科技)