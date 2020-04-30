行政院今天提出新任通傳會（NCC）委員及促轉會委員名單，NCC代理主委陳耀祥、促轉會代理主委楊翠續任並真除。行政院發言人Kolas Yotaka今於行政院會後記者會指出，行政院已將NCC提名人選陳耀祥、翁柏宗、林麗雲、王維菁及蕭祈宏等5人名單，以及促轉會提名人選楊翠、副主委葉虹靈等人名單函送立法院審查，行使同意權投票。

促轉會任務將在今年5月到期，依照促轉條例規定，任務期滿時，促轉會得報請行政院核定延長任期1年，行政院長蘇貞昌先前在立法院備詢時表示，同意促轉會任期延長，Kolas今證實，行政院已於4月22日同意延長促轉會任期，該委員會設置9人，其中主任委員、副主任委員及2名兼任委員合計4人出缺待補。

行政院指出，本次促轉會主任委員等人提名，經審慎考量，就相關領域遴選優秀人才，其中指定現任專任委員楊翠為主任委員、葉虹靈為副主任委員，現任專任委員彭仁郁更換提名為兼任委員；另新提名王增勇、林佳範及陳雨凡等3人為專任委員，新提名徐偉群及蔡志偉等2人為兼任委員，合計更換3人職務，新提名5人，另留任委員許雪姬未異動。

NCC新任委員提名人選包括現任委員陳耀祥續任，前副主委翁柏宗回鍋；新任委員則有林麗雲、王維菁及蕭祈宏等3人；行政院指定陳耀祥為主委、翁柏宗為副主委。

行政院表示，行政院在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合NCC及促轉會組織法及相關規定。此次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利相關業務得以順利運作。

(中時 )