香港警方曾於18日對泛民主人士大規模逮捕，包含壹傳媒創辦人黎智英等多位港民運支持人士當日遭警拘捕，引起國際譁然。對此，美國兩黨議員致信國務卿蓬佩奧，敦促他全面執行去年剛通過的《香港人權與民主法案》，並確保國務院在近期將提交國會的報告中反映香港最新動態。

據《美國之音》報導，包括知名的對陸強硬的盧比奧（Marco Rubio）等民共兩大黨議員，聯合致信向蓬佩奧表示，「儘管新冠疫情阻礙全球關注民主抗議，但香港局勢在最近幾個月內持續惡化」，並表示香港的未來對美國和國際社會非常重要，如果不能解決北京為侵蝕香港自治所做的努力，將會破壞香港人民的自由和人權、香港作為美國夥伴所發揮的寶貴作用，以及香港在國際經濟中的獨特作用，再次強調美國必須在應對北京對香港自治威脅等方面發揮領導作用。

信中再次提到，大陸政府所同意的中英聯合聲明是具有法律約束力的承諾，但如其他領域一樣，陸政府並未履行其承諾，美國應通過《香港人權與民主法案》向北京表明，其違反國際承諾和對香港人民的承諾將產生後果。

對此，蓬佩奧28日在例行記者會上表示，華府密切關注近日多名香港民主派人士被捕，並指北京持續干預香港自治和限縮香港的自由，這與北京承諾的「一國兩制」背道而馳。他強調，如果在香港實施國家安全立法，除了抵觸北京的承諾外，也會直接影響美國在香港的利益。

去年11月28日由川普簽署的《香港人權與民主法案》中，要求美國務卿向國會提交年度報告，評估香港是否仍「足夠自治（sufficiently autonomous）」，繼續享受不同於大陸的特殊待遇。該法案也要求總統制定制裁名單，對包括陸官員在內等侵蝕香港自治和法治的人士實施拒絕入境、凍結在美資產等形式的制裁。

(中時電子報)