解放軍消息人士說，兩艘升級的戰略核潛艇已在4月23日中國大陸海軍建軍71周年服役。

據《南華早報》（South China Morning Post）29日報導，兩名解放軍消息人士說，它們是094型戰略核潛艦的升級版，將推升海軍的水下戰力。

(中時電子報)