基金會執行長林宜正（右一）表示未來新憲法的內容、如何定位台灣與中國都還有很大的空間，中國不用緊張，也歡迎中國官方派員來台灣了解、參與。（張鎧乙攝）

台灣制憲基金會成員30日向中選會提出兩件「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」及「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」的提案，並將3千多分連署書送交中選會，對於國台辦發言人朱鳳蓮日前對於制憲公投提出警告，指出此將嚴重威脅台海和平一事，基金會執行長林宜正表示未來新憲法的內容、如何定位台灣與中國都還有很大的空間，中國不用緊張，也歡迎中國官方派員來台灣了解、參與。

林宜正並指出，目前台灣遵循的這部憲法明定台灣與中國同屬一國，這離現實太遙遠，也讓台灣面對這次新冠肺炎疫情時，無法在國際上被公平對待，他希望盡快透過制定一部新的憲法，讓台灣成為正常的國家。

由獨派大老辜寬敏成立的台灣制憲基金會力推制憲工程，基金會執行長林宜正30日上午將兩個制憲意向公投提案書送交中選會，題目分別為「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」以及「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」，兩項提案皆有3千多人連署，已超過第一階段1,932人的提案連署門檻。

(中時 )