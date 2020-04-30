彰化縣環保局共推動26項空汙改善策略，空氣品質已有明顯改善。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

PM2.5平均值為19.1微克／立方公尺，創下7年以來首次低於20微克／立方公尺，較前1年改善幅度達全國第1名。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局積極推動環境教育。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化電鍍汙染曾經惡名昭彰，農地重金屬汙染面積名列前茅，汙染源列管數量眾多，環保局表示，管制稽查策略已顯成果，2019年彰北地區灌渠灌溉用水標準符合率已達100％。此外，2019年全年度， PM2.5平均值為19.1微克／立方公尺，創下7年以來首次低於20微克／立方公尺，較前1年改善幅度達全國第1名。

環保護署公布「108年度直轄巿及縣市政府環境保護績效考核成績」，空氣及水汙染防治、廢棄物及毒性化學物質管理等12項目執行成效總評結果，彰化縣榮獲「優等」佳績。彰化縣長王惠美擴大主管周報表揚。

彰化縣環保局表示，彰化縣畜牧業、電鍍業、金屬表面處理業等污染源列管數量眾多，以有限人力與稽查管制策略達成多項環境指標，2019年本縣彰北地區灌渠灌溉用水標準符合率已達100％，重金屬管制成效卓越。多次結合地檢署及環保警察，查緝業者不法，打擊環保犯罪。

彰化縣環保局指出，據統計2019年全年度，空氣品質AQI良好及普通等級占比近9成，本縣PM2.5平均值為19.1微克／立方公尺，創下2013年環保署啟動手動監測7年以來首次低於20微克／立方公尺，較前1年改善幅度達全國第1名，共推動26項空汙改善策略，空氣品質已有明顯改善。並積極推度環境教育。

縣長王惠美表示，多年來致力維護縣內水體環境品質，與檢警調聯合稽查打擊不法排放事業，推廣畜牧糞尿資源化利用，公告「彰化縣政府沼液沼渣集運車輛及農地貯存槽補助要點」，諸多作為獲行政院環境保護署肯定，今年3月獲得環保署108年度河川汙染整治考核第2組特優後，又再拿下優等的殊榮。

(中時 )