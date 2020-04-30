家家平時就愛下廚，近來為了防疫幾乎足不出戶，在家裡施展廚藝，做得不亦樂乎！不過一人份的食材不好掌控，她每次煮完菜後，除了偶爾和姊姊紀曉君分享，就只有自己一個人能消化了，因此她決定準備幾道拿手菜，找來好友赤木邊聊邊煮邊唱！

家家拍攝「煮動防疫」影片，首集獻上代表滿滿勇氣的勇士湯，家家表示在疫情期間，大家一定要充滿勇氣和希望，同時也對於第一線醫護人員表達感謝。這碗勇士湯營養滿點，食材包括樹豆、排骨和菇類，家家一步一步仔細地解說煮食步驟，希望看過影片的觀眾也能在家裡試試看。

頗有大廚架勢的家家，一面熟練地操作電磁爐烹煮，一面和赤木聊起關於電磁爐的趣事，她笑說：「有一次二姊（紀曉君）來我家，我在客廳看電視，沒多久傳來她在房間大叫的聲音，我衝過去看，她踩在我一個白色的全新電磁爐上，問我『這不是體重計喔』，講完我們兩個都笑翻了！」

樹豆湯燉煮約需要2個小時，家家和赤木趁等待時彈彈唱唱，家家唱了熟悉又十分喜歡的〈海洋〉，她表示會選唱〈海洋〉因為會讓她想起家鄉，也想到舅舅陳建年當警察時英勇的背影，恰好與勇士湯的意象不謀而合。而家家拿手菜可不止這一道，家家的「煮動防疫」接下來還有涼拌菜、烤鹹豬肉等美食，敬請期待家家下一集的精彩表現！更多家家相關訊息，可上相信音樂或家家官方臉書查詢。家家 https://www.facebook.com/JiaJiaMyLove/相信音樂 https://www.facebook.com/ibinmusic/

家家化身靈巧大廚，並邀來好友赤木品嚐。（相信音樂提供）

靈魂DIVA家家拍攝「煮動防疫」影片。（相信音樂提供）

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