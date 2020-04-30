中國化學製藥股份有限公司總經理王勳聖被起訴在他擔任董事長期間，以公司資金償還其個人應支付的金錢，台灣高等法院依背信罪將他判刑6月、可易科罰金，犯罪所得1650萬8077元沒收。可上訴。

法官審酌王男任中化公司董事長期間，公司經營保守穩健，對生技醫藥迭有貢獻，及他犯罪原因、所受利益、中化公司所受損害、犯後態度，並符合2007年減刑條例適用，減為有期徒刑6月。

(中時 )