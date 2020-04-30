中化製藥總經理王勳聖涉背信 判刑6月 12:152020/04/30 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國化學製藥股份有限公司總經理王勳聖被起訴在他擔任董事長期間，以公司資金償還其個人應支付的金錢，台灣高等法院依背信罪將他判刑6月、可易科罰金，犯罪所得1650萬8077元沒收。可上訴。 法官審酌王男任中化公司董事長期間，公司經營保守穩健，對生技醫藥迭有貢獻，及他犯罪原因、所受利益、中化公司所受損害、犯後態度，並符合2007年減刑條例適用，減為有期徒刑6月。 (中時 ) #公司 #中化 #製藥 #判刑 #總經理 也許您會感興趣 推薦閱讀 恆瑞醫藥靈魂人物孫飄揚靠一紙專利 催生大陸藥王 04:092020/04/26 財經要聞 人事異動站 4月17日至4月23日 04:092020/04/26 財經要聞 「遊台灣、抽賓士」吸金5.8億 主嫌判刑10年 11:012020/04/26 社會 祥碩總經理 林哲偉迎戰低潮 航向新藍海 04:102020/04/27 企業經營 太陽花攻占行政院案 魏揚二審逆轉判4月 10:112020/04/28 社會 金酒總經理懸缺 博士將軍楊駕人出任 18:352020/04/28 生活 專家傳真－掌握供應鏈關鍵環節 避免邊緣化 04:102020/04/29 產業特刊 新鉅科新聘光寶科可攜式影像事業群總經理黃子青出任總經理 18:002020/04/29 財經 金酒公司覓得千里馬 楊駕人總經理5／1日上任 01:112020/04/30 焦點新聞 《類股》瑞德西韋實驗亮曙光 中化生、台耀狂歡 09:262020/04/30 財經 社會熱門新聞 刺殺警察李承翰嫌判無罪 李父臉色鐵青怒斥「太離譜」 - 社會 鐵警李承翰遭刺死 兇嫌因「精神問題」一審判處無罪50萬交保 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 慣竊偷遍大、小金門 警方聲請羈押獲准 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。