NBA到底何時會重啟賽事，許多球迷都相當關注。NBA曾表示要在5月1日重啟訓練館，但遭到多個球團的反對，所以NBA只得再做調整，對於已經解除居家隔離禁令的，可以選擇在當地時間5月8日重啟訓練館，不過，有附帶許多規定，其中就是要配戴口罩，這對部分留著鬍子的球員來說，可真不是個好消息，哈登就是一個例子。

NBA對這次的重啟相當重視，要求包括，第一，同一時間內不允許有超過4名球員和1名球隊工作人員在球館訓練；第二，各隊必須委派1名高位管理層職員擔任球館衛生安全負責人；第三，除了訓練，所有球員必須一直配戴口罩，陪同的員工必須戴上手套；第四，所有人員必須保持至少12英尺（約3.65公尺）的距離；第五，球員不能在球隊管轄外的球館進行訓練，且重返訓練館前，所有球員要接受心電圖和肌鈣蛋白檢測。

從規定可知，目前球員要練球，還不能全隊一起練；而要一直戴著口罩的要求，對於哈登這種留著大鬍子的球員來說，真的非常尷尬。據了解，在NBA停賽期間，哈登的鬍子留的更濃密，若要戴口罩，只能刮鬍子，那如果不刮鬍子，就只能另想方法，像是戴特製口罩或是把鬍子包起來做特別處理，但相對不美觀也不舒服。

疫情下，除了經濟停擺，人們的生活也受到方方面面的影響，對於球員來說，要怎麼適應過渡期的種種不便，還考驗著球員的智慧與應變。

(旺報 )