國內新冠肺炎連續幾天零確診，五一連假預期觀光景點和商圈會湧現人潮，縣長楊文科指示交通旅遊處加強商圈防疫宣導，也提醒到新竹縣玩樂園、逛老街的遊客，一定要戴口罩，保持社交安全距離。

交通旅遊處長游志祥帶同仁到北埔商圈宣導，鄉長莊明增表示，商圈內的店家都定期消毒，配戴口罩並勤洗手，讓消費者到北埔遊玩可以開心又安心。

北埔老街有南興路等5個主要入口，由商圈店家組成的志工為遊客量體溫、噴酒精，在北埔分駐所協助下，當商圈周遭13個停車場停車量過半時，會啟動5個管制點控制人流，並在台三線上3個路口管制車流，勸離旅客轉往他處。

游志祥等人體檢防疫作為，肯定鄉公所和商圈促進會對防疫作業的落實，希望五一連假遊客大量湧入時，能有足夠人力讓北埔的防疫滴水不漏。

游志祥說，五一連除了北埔老街，因應防疫作人流、車流控管的規畫，內灣和湖口老街也 將以公有停車場停滿與否，作為管制人流及車流的依據，竹北光明商圈則請各店家區隔座位和配戴口罩，做好環境消毒等防疫措施。

六福村主題遊樂園將定時統計入園人數回報觀光局，當入園人數超過6000人，立即暫停售票，並透過粉絲頁與官網公告在園人數，供民眾參考。小叮噹科學主題樂園也將透過園區車輛入口管制，當超過入園人數超過2200人，立即進行入口車輛管制，停止入園。

(中時 )