林宣蓁（左2）說，「蔥是家庭必備食材，如同媽媽的存在，平凡卻重要」。（吳建輝攝）

近來國人逐漸重視食安問題，彰化縣政府設計「彰化優鮮」商標，並訂定「彰化縣政府彰化優鮮商標使用規範」，提供縣內農漁牧之團體及自然人使用。（吳建輝攝）

彰化縣長王惠美也不遺餘力推廣，還推出「阿美廚房」行銷彰化優鮮刺激買氣。（吳建輝攝）

知名團購美食「蔥媽媽爆汁水餃」來自彰化的北斗小鎮，創辦人林宣蓁起初只是為了讓子女吃得健康美味，手工製作水餃、餡餅、抓餅及天然水果乾等，意外深受消費者喜愛，後來慢慢拓展到電商平台，彰化縣長王惠美29日上午前往取經，要將同樣來自彰化在地品牌「彰化優鮮」推廣到全世界。

王惠美說，「蔥媽媽」在短短的時間內將電商平臺經營成功，產品的品質及價值兼顧得宜，變成家庭主婦與家庭的最愛，就是其成功的祕訣，過程中可能歷經艱辛，但苦盡甘來現在販售的是一種價值感及幸福感，非常值得我們學習。

「蔥是家庭必備食材，如同媽媽的存在，平凡卻重要」林宣蓁表示，孩子一出生就被醫生判定為過敏兒，因此當7年的全職媽媽照顧孩子，孩子上學後才投入職場，但時常工作家庭兩頭燒，才決心自己創業，起初只想讓家人吃到健康安心的食品，沒想到卻大獲好評。

林宣蓁說，她的創業路上曾面臨資金不足，變賣結婚金飾才順利展開創業旅程，但為了將好產品分享給更多人，這一切都值得，所賣的商品也是以家人與全公司在吃在用為角度製造販售，希望能提供優質的產品，帶領彰化一起走進全台灣，甚至全世界。

近來國人逐漸重視食安問題，彰化縣政府設計「彰化優鮮」商標，並訂定「彰化縣政府彰化優鮮商標使用規範」，提供縣內農漁牧之團體及自然人使用，企圖打造屬於彰化最強的農產品牌，彰化縣長王惠美也不遺餘力推廣，還推出「阿美廚房」行銷彰化優鮮刺激買氣。

(中時 )