日月光投控（3711）法說會對2020年第二季營運釋出樂觀展望，但坦言下半年不確定性仍高、訂單能見度偏低，對市況及營運展望暫不評論。外資出具最新報告，雖因應下半年能見度偏低，將目標價區間自67～90元略微縮減至67～88元，但仍看好長期營運成長前景。

台股今（30）日連4天強彈，盤中大漲逾200點。日月光投控股價同步跟進走高，開高後放量穩揚逾2％，最高上漲2.91％至67.2元。三大法人近期仍偏空操作，本周迄今合計仍賣超876張，但昨（29）日轉為買超613張，且調節力道較上周賣超達7727張明顯收斂。

亞系外資認為，日月光首季營運出色、第二季展望樂觀，主要受惠與矽品策略結盟拓展市占率，以及5G和人工智慧高速運算（AI HPC）2項長期需求推動的多元化業務。不過，由於新冠肺炎疫情影響，預期下半年營運仍難逃供應鏈庫存修正，全年營運展望有下修風險。

不過，亞系外資認為，儘管疫情對下半年營運影響，可能削弱上半年成長動能，但認為疫情僅為季節性影響，在5G及AI HPC兩大成長動力不變、與矽品整併綜效增添獲利成長空間，仍看好日月光投控長期營運，給予買進評等、目標價88元。

美系外資亦認為，儘管上半年庫存回補需求強勁、市場不確定性高，削弱日月光投控下半年營收展望能見度、可能出現季節性調整，但仍預期日月光投控今年營收將成長8％、營益率將提升1.7個百分點至7.4％。

美系外資看好日月光投控長期營運前景，認為完整的全球產線布局、在高階先進封裝及添線封裝、系統級封裝（AiP/SiP）的領先地位，將持續推動營運成長，與矽品整併亦將強化競爭優勢，將今明2年每股盈餘均調升1％，維持買進評等、目標價80元。

另一家美系外資認為，日月光投控將透過強化與矽品整併綜效、降低負債等，因應2020年下半年可能出現的庫存調整，將今年每股盈餘預期下修6％，但看好整合綜效及未來5G、AiP成長強勁，維持明年每股盈餘預期不變，維持增加持股評等，目標價自70元升至72元。

另一家亞系外資基於消費及行動裝置需求下滑，使下半年營運產生不確定性，調降日月光投控今年每股盈餘預期5％，但持續看好SiP等新領域長期需求，未調整明、後年每股盈餘預期，維持優於大盤評等，基於下半年高不確定性，將目標價自85元調降至75元。

日系外資對短期看法相對保守，認為面對下半年訂單需求下修風險，封測代工（OSAT）業者將承受更大壓力。基於庫存調整及電子代工（EMS）營收疲弱風險，將日月光投控評等自「買進」砍至「中立」，目標價自90元降至70元。

不過，日系外資也指出，此次調降評等及目標價主要基於周期性考量，仍看好日月光投控長期的產業競爭力及與矽品的整合綜效。同時，認為日月光投控現金流無虞，但首要應調配資金降低負債，以避免影響股息配發能力。

(時報資訊)