台灣新冠肺炎疫情舒緩，口罩國家隊功不可沒，經濟部長沈榮津今(30)日被問到在口罩產能提升後，是否會有機會開放出口外銷，對此，他表示，口罩政策以防疫優先、國內優先，會觀察國內疫情狀況，假設之後還有餘裕，則會建議指揮中心適度開放口罩生產，但時機指揮中心決定。

經濟部長沈榮津今出席立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，今繼續審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，被問及未來口罩產能提升後，是否考慮開放出口外銷，沈榮津回應，目前口罩政策還是以防疫優先、國內優先，會持續關注台灣疫情發展，假設之後還有餘裕，則會建議指揮中心適度開放口罩生產廠商能出口，但時間點還是由指揮中心決定。

台灣口罩產能持續增加，預計5月中以後，口罩日產量可到1900萬片，但目前台灣疫情狀況舒緩，已經連續4天零確診，這也使得口罩何時可以恢復出口成為話題。

(時報資訊)