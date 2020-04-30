國中會考拼防疫，教育部通令家長不得陪考，新北市共3萬2000名考生，為全國第2大考區，教育局長張明文表示，已備妥28校的午餐隔板，當天禁止補習班在校門口發傳單，此外預計5月6日舉辦國中會考模擬演練。

新北市教育局長張明文指出，新北市共3萬1986名考生，分散28間考場，已備妥3萬片防疫午餐隔板，由國一、二學生彩繪贈與國三考生，兼具穩固性、便利性及環保等設計；此外當天禁止補習班在校門口發傳單，教育局將另外提供網路平台或社群網站，提供刊登招生訊息。

張明文表示，5月6日演練項目包括入考後人員管制、出入動線與量測動線規畫、考生休息區等各項區域配置、考生身分查驗、開門窗與冷氣模擬、中午用餐情形、結束人流分流引導等。

新北市長侯友宜表示，新北市為全國第2大考區，除了配合中央指示外，新北也要做好應考學生的妥善規劃跟防疫機制，所有整備工作務必謹慎安排。

(中時 )