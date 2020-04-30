雲嘉南分署推出線上市集活動，要搶攻宅經濟。（劉秀芬攝）

藍染文創、藺草包、菱殼炭、萬壽菊茶、草菇乾，這些社區特色商品，受新冠肺炎疫情影響，市集展售機會變少，民眾到社區旅遊採購的人更少，勞動部雲嘉南分署為了幫助這些社區，5月1日至15日推出線上市集，搭配振興多元優惠券，民眾最低可以市價68折買到特色商品。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部推動多元就業方案及培力就業計畫至今十餘年，長期提供婦女、中高齡及身心障礙者等弱勢族群失業者就業機會，並輔導社區打造特色產業，目前已補助轄區民間團體近1600個就業計畫，創造近1萬個工作機會。

例如雲林古坑樟湖社區，近年積極推動藍染之旅，使用染料都是來自社區就地取材不起眼的大菁、薯榔或小花蔓澤蘭等天然植物染料染布後，創作出筆袋、環保袋、圍巾、衣服等文創商品，頗獲好評。

而台南官田烏金合作社則是把廢棄的菱角殼回收轉化為菱殼炭，成為多元化循環經濟成功案例，除可淨化空氣外，還能改善水質與土壤酸鹼值，更發展成文創商品，不但把垃圾變烏金，也替社區找出新活路。

不過，今年因受疫情影響，許多實體推廣活動都延期或取消，為積極協助社區行銷在地產品，雲嘉南分署特別辦理線上市集活動，集合10家雲嘉南地區多元培力單位、超過60項特色產品上架。

分署也加碼推出「雲嘉南多元培力一家親」粉絲專頁按讚送振興多元優惠券活動，優惠券可於線上市集購物折抵，消費滿額還贈好禮。活動效果良好的話，分署可能會繼續舉辦，邀請更多的多元培力單位共襄盛舉。

此次線上市集展售項目包括雲林水林瓊埔合作農場地瓜系列、古坑樟湖社區藍染文創商品、嘉義梅山太平社區高山咖啡、梅山瑞峰社區高山茶、台南復健青年勵進會皮雕商品、柳營果毅社區草菇乾、左鎮公舘社區萬壽菊茶、官田烏金社區合作社菱炭吸附包、佳里漳洲社區神農獎鹿肉乾、西港檨林社區藺草包等10家單位特色商品。歡迎民眾支持選購，線上購物平台網址：https：／／goodtimesmarket.weebly.com／。

(中時 )