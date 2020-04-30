臉書營收優預期 盤後股價飆漲逾10％ 12:212020/04/30 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臉書（Facebook）29日（周三）公布上季財報，季度營收超出分析師預期。這家社交網路龍頭並釋出樂觀訊息，表示業績在3月大幅衰退之後，4月出現「回穩跡象」。 受此利多帶動，臉書周三盤後股價飆升逾10％。 新冠肺炎衝擊全球產業，臉書是繼谷歌之後，又一家科技巨擘在面對經濟打擊展現優於其他產業的耐受力。 臉書上季營收年增18％至177.4億美元，增幅優於分析師預期的16％。至於扮演營收主力的廣告收入，上季躍升17％至174.4億美元。 (工商 ) #臉書 #盤後股價 #周三 #耐受力 #飆漲逾 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北林森錢櫃大火 柯文哲臉書PO文了 14:002020/04/26 政治 部會粉專接力酸得性病的病死豬 公然霸凌讓在野黨都氣炸了 14:192020/04/26 政治 柯文哲臉書解釋 為何周末南下參訪 19:192020/04/26 政治 海巡署PO文酸小豬 綠接力群嘲 04:102020/04/27 政治要聞 張雅琴臉書預告 6點年代新聞評論錢櫃火警 17:402020/04/27 政治 疫情期間聯繫不間斷 臉書發表Messenger話題圈 10:472020/04/28 科技 退休警不務正業騙財騙色 遭法官重判怒斥十足騙子 16:572020/04/28 生活 別太高興！美股噴V靠5魔股 專家驚曝凶兆 10:282020/04/29 財經 沙鹿夫殺妻全家福曝光 妻臉書放閃 夫IG竟沒合照 10:502020/04/30 社會 《熱門族群》WFH帶動雲端需求 臉書、微軟伺服器概念股來勁 11:592020/04/30 財經 財經熱門新聞 又一家撐不住！台南大億麗緻酒店6／30熄燈 - 財經 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 勞工紓困貸款每人10萬 一張表看哪些行庫可受理申請 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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