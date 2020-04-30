臉書（Facebook）29日（周三）公布上季財報，季度營收超出分析師預期。這家社交網路龍頭並釋出樂觀訊息，表示業績在3月大幅衰退之後，4月出現「回穩跡象」。

受此利多帶動，臉書周三盤後股價飆升逾10％。

新冠肺炎衝擊全球產業，臉書是繼谷歌之後，又一家科技巨擘在面對經濟打擊展現優於其他產業的耐受力。

臉書上季營收年增18％至177.4億美元，增幅優於分析師預期的16％。至於扮演營收主力的廣告收入，上季躍升17％至174.4億美元。

(工商 )