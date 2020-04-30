受到新冠疫情影響，不少企業因為缺流動性，出現削減配息或延遲配息的情況，富達國際發佈最新的白皮書中指出，在大陸股市發現不少大陸企業維持或增加配發股息的情況，是投資的亮點。

富達國際指出，在正常情況下，削減配息可以是企業陷入困境的訊號。然而，在經濟不景氣的情況下，削減或延遲配息則可以是企業審慎營運的特徵。最近全球各地的企業相繼緊縮開支，為新冠疫情肆虐全球可能引發全球經濟衰退的情況做好準備。如在2008年金融海嘯期間，企業配發的股息平均減少20％以上，而面對這次的經濟低迷，平均配息減少的幅度有可能較2008年時大一倍。

部分企業削減配息是按照監管機構的指示而行，而有部分企業削減配息則是基於現金流已下降或憂慮現金流將減少，而採取的保護性措施。還有，部分企業選擇延遲配息，主要因為社交限制令下未能召開股東會議以通過配息議案。

然富達國際發現，目前並非所有企業均減少配息，不少企業正按原定計劃配發股息，而有部分企業甚至宣佈增加配息，這種趨勢在大陸市場特別明顯。亞洲市場經過先前的拋售潮後，區內的高股息股表現優於大盤，而大中華市場經歷過去數次的市場動盪，現在不少大型企業均為穩定配息者。

根據歷史經驗顯示，亞洲高股息股於先前股市反彈波中表現出眾。富達國際投資總監Catherine Yeung指出，近年中國證監會再三鼓勵企業派息回饋股東，進而促進基礎投資，以作為股市改革的一部分。然由於在新冠疫情爆發對大陸內地出口及國內消費均造成一定打擊，有不少現金流轉弱的陸企也在削減或暫停配息。目前可以增加配息都屬於今年的資產負債表強勁，資金可靈活分配的企業以及現金流強勁的國有大型企業，包括金融業、能源業及房地產開發業的國企。

(工商 )