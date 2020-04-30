隨國內外利率下調、央行持續降息；債券殖利率已跌至歷史低檔區；加上新冠肺炎、美國總統大選等因素干擾，國際經濟市場面臨前所未有的危機，許多理財工具及投資也紛紛在這一波經濟震盪中受到影響；英國保誠人壽表示，善用分紅保單，有助弭平短期市場波動的影響，更具一定的穩定度，為保戶提供更安心的選擇。

若以市場人壽保險類型來看，有不分紅保單（傳統不分紅保單和利率變動型保單）、分紅保單（強制型與非強制型）以及投資型保單；其中，分紅保單相較於其他保險商品具備獨特的商品設計，保誠人壽所推出的都屬於自由分紅(不是強制分紅)，好處是有較佳的紅利平穩性及經營成果與保戶共享，有助弭平短期市場波動的影響。

英國保誠人壽指出，分紅保單具備「分擔風險、紅利共享」兩大特色，消費者可以同時享有壽險保障及保單紅利，其紅利部分雖屬非保證給付項目，但只要選擇經營穩健的保險公司，透過長期持有，當投資市場暴起暴落時，藉由分紅保單明確的平穩性機制，將營運較佳年度的部分盈餘保留於分紅帳戶中，以支應表現稍弱年度的紅利給付，降低短期投資市場的波動對紅利分配金額的影響，不用擔心付出全部付諸流水。

英國保誠人壽是目前台灣市場上唯一持續推廣分紅保單的保險公司，主要原因在於保險著重的是長期保障，在景氣繁榮、保險公司經營績效佳時，保戶可透過保單直接分享保險公司的經營績效，獲得分紅。當景氣低迷時，壽險保障仍然維持不變，讓保戶倍感安心。

分紅保單的分紅帳戶是一個區隔帳戶，帳戶操作獨立於保險公司其他資產之外，不會和保險公司的資本或其他不分紅保單資產混用。而且，分紅保單的機制是客戶有獲得紅利分配時，保險公司才能獲得條款約定比例的利潤分配，建立了保險公司與保戶一致的目標，讓保險公司善用優勢，為保戶做好分紅帳戶管理與投資。

分紅帳戶的資產配置包含債券類及股權類等多種投資類型，並以高評級債券為主，相較於其他風險等級較高的商品相對穩定。

另外，分紅保單紅利分配必須符合平穩性原則，會使實際的分紅宣告比投資組合收益的波動來得小，緩和短期的市場波動對保戶的影響。另一方面，保險公司為了強化分紅保單的投資績效，會精選投資績效良好的優質基金經理人為資產把關，並透過優化機制，嚴格進行篩選與替換，因應不同的風險進行不同的投資組合，以達到分散風險的目的。

(中時 )