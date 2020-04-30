台北市寸土寸金，部分辦公大樓的廁所沒有區分男、女，卻成了色狼偷拍的樂園，1名在台北市忠孝東路4段某公司擔任工讀生的鍾姓男子，就利用「高顏值」女同事如廁的機會，也佯裝上廁所，用手機偷拍了多名女同事，其中１名被害人堅持告到底，台北地檢署30日依妨害祕密罪起訴鍾男。

鍾姓男子是在親戚介紹下，2019年8月到被害人服務的公司當工讀生，由於辦公室位在忠孝東路4段，為了節省空間，廁所沒有區分男、女，已經有女朋友的鍾男卻對女同事心懷不軌，看到漂亮的女同事起身如廁，就假裝也要上廁所跟隨進入，利用廁所隔間板下的縫隙，把手機伸進廁所內偷拍女同事如廁。

被偷拍的詹姓女同事在如廁後驚覺隔間板下有手機迅速被抽回，立刻驚聲大叫，鍾男的偷拍行徑才被識破，經檢查鍾男的手機，至少有5位女同事被他偷拍。

北檢先前依妨害祕密罪起訴鍾男，但是在法院辯論終結前，鍾男與4位被害人達成和解撤告，反而發現鍾男偷拍的詹姓女被害人因北檢「追加起訴」，被法院依程序違背規定而判決公訴不受理。

詹女氣不過，堅持告到底不與鍾男和解，北檢依妨害祕密罪重新起訴鍾男。

(中時 )