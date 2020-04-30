北市林森北路錢櫃26日發生大火，造成5人死亡，49人輕重傷，其中，29歲男子張暐宏經台大醫院裝上葉克膜搶救5天後，因情況仍無法好轉，家屬30日中午12點30分忍痛決定拔管，讓錢櫃惡火再添一冤魂。

張男在火警當天，被消防人員救出時已經沒有呼吸心跳，經送醫急救並安裝上葉克膜與死神搏鬥5天後，因情況仍未見好轉，家屬不願再讓他遭受折磨與痛苦，掙扎許久始忍痛決定拔管放棄治療。警方下午將待院方正式宣告後報請檢察官相驗。

(中時 )