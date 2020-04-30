台中機場免稅店舉行特賣會，現場湧入許多人潮。（陳淑娥攝）

台中國際機場因疫情關係致國際線停飛，機場大廳已經不見搭機人潮宛如空城。不過，今天卻湧入許多民眾大排長龍，原來是機場免稅店拍賣會掀人潮，商品包括手表、皮件、珠寶、鑽石及酒類，不僅旅客趁機搶購，連民眾聞訊也特地過去採買，在機場的工作人員直呼「好久沒看到這樣榮景了！」

新冠肺炎疫情嚴重衝擊航空業，台中國際機場昇恆昌免稅店因國際線全面停飛，導致沒有旅客上門消費，今天起一連3天舉辦拍賣會。

商品包括手表、皮件、鞋款、珠寶、鑽石及酒類等精品，11點開賣時間未到，已吸引許多民眾大排長龍，目測1個小時已有近500人湧入。機場工作人員直說，「連春運也都沒那麼多人」、「好久沒看到這樣榮景了！」

台中航警所表示，現場人潮不少，派出約7、8名警力巡視。今天國內線飛往澎湖9班、金門4班、馬祖1班，立榮、華信共計14班。

昇恆昌指出，為確保特賣會民眾健康，入場者需全程配戴口罩，並配合量測體溫及酒精消毒，現場進行人數控管，同一區域不超過100人入場。

(中時 )