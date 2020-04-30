北市府30日針對新冠肺炎疫情舉辦擴大管制兵棋推演，外界質疑最近已4天零確診，現在才兵推會否太晚，市長柯文哲強調，世界各國還相當嚴重，若台灣不設防，只要有病例跑進來，恐會爆發大傳染，要應付不預期突然出現很多病例的時候。

台灣近來新冠肺炎疫情似有趨緩，外界認為北市府現在才舉辦擴大管制演習，時間有點太晚。柯文哲表示，世界各國還相當嚴重，除非台灣嚴格完全鎖國，否則只要有病例跑進來，台灣不設防的話，就會像韓國一下子跳到上萬病例，或新加坡一天上千例跑出來，要應付的是不預期突然出現很多的時候。

柯文哲指出，他也不贊成辦封城兵推，但要針對不同病例數、管制程度、範圍，把計畫書寫好擺在桌上，引用前總統李登輝講的18套的劇本要寫好，遇到不同情況可以用。

參與兵推的台大公衛學院副院長陳秀熙認為，台灣雖處在零確診病例，但要看境外管制程度有多高，應該要問政府境外政策何時要改變，將影響台灣對於境外移入和本土病例個案，依法在有疾病世界大流行情況下，每個地方主管機關都可和中央配合因應防疫推演，這是一件好事情，在疫苗還沒研發出來前，防疫提前部署準備是正向的。

柯文哲說，一次演習不會全部解決，這次是大架構，像沒戴口罩不准上捷運、出門，不同程度還是要做出影響判斷，另外成立一個隨時監測疫情狀況，只要劇本寫好，每天開會就決定管制程度，沒有固定劇本。

他強調，包括病人到多少要到像方艙醫院設計，這次只有定性說明但沒有定量，還要進一步演習，一次演習問題解決後再演練第二次，愈演習SOP就愈清楚。

(中時 )