4月份，大陸疫情防控向好形勢進一步鞏固，生產生活秩序加快恢復，製造業和非製造業生產經營活動繼續改善。大陸國家統計局公布4月製造業PMI為50.8％，比上月回落1.2個百分點。

據《新浪財經》報導，從製造業組成指標來看，生產指數、新增訂單指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原物料庫存指數低於臨界點。生產指數為53.7％，雖比上月回落0.4個百分點，但高於50％，顯示大陸製造業生產量較上月持續回升。

新增訂單指數為50.2％，比上月回落1.8個百分點，顯示製造業市場需求較上月升幅有所縮小。

原物料庫存指數為48.2％，比上月回落0.8個百分點，顯示製造業主要原物料庫存量降幅加大。

從業人員指數為50.2％，雖比上月回落0.7個百分點，但高於臨界點，意味著製造業企業復工返崗人員繼續回升。

而供應商配送時間指數為50.1％，比上月上升1.9個百分點，意味著製造業原物料供應商交貨比上月加快。

(旺報 )