新冠疫情嚴重影響亞股今年來走勢，即使近月出現彈升，年來至今百檔亞股基金投資報酬率依然全面倒，法人表示，跌幅深的亞股投資價值已浮現，逢低可分批承接，投資風險並不大。

根據晨星基金統計，截至4月24日止，百餘檔亞股基金績效近月都出現止跌反彈，但年來至今仍呈現負報酬率，只有6檔亞股基金跌幅低於1成；表現最差的印尼基金年來跌幅都超過35％。

對於亞股後市，安本標準投信投資長彭炫通表示，短期之內亞洲到全球各主要經濟體，仍將面對新型冠狀病毒所帶來的風險，優質企業雖可望安度難關，但過程中將充滿挑戰。話雖如此，諸多因素多已反映在股票價格上，亞股在歷經數月的拋售後，目前價格已更是誘人，亞股的股價淨值比已低於長期平均值的一倍標準差，短期內企業盈餘雖可能下滑，不過長期成長機會並未改變，各項結構性正面因素仍在，尤其是亞洲各地消費者增長暨消費與財富增加帶來的良機，再加上目前價格理想、估值誘人的好處，對於長線投資人來說，可說是好的投資機會。

安聯投信表示，從第二季以來，隨著全球疫情漸趨和緩，亞洲市場表現也逐漸回穩，其中台股、韓股和泰股走勢相對凌厲。在題材上，中長期較看好主題式投資，如新抬頭的經濟趨勢、區域內內需、政策紅利概念，以及科技創新題材等。

(工商 )