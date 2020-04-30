根據法人調查，全球生醫基金上周出現2016年11月以來的最大周買超，買超金額逾28億美元，法人表示，在疫情未結束前、疫苗未開發出來之前，生醫基金依然深受防禦型投資人的青睞。

生技保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，疫情當前生化醫療產業成為市場最受矚目產業之一，各國傾盡全力縮短疫苗研發上市的時程，疫苗、試劑、藥物研發都成為投資焦點。當然FDA亦為新藥上市重要推手，今年第1季共核准11項新藥，為近3年同期最多。儘管市場對S&P500指數EPS預估值持續下修，但對於醫療產業EPS預估大多維持一致看法；另外，美國民主黨候選人由醫療政策友善的拜登出線，也降低了未來政策的不確定性。

除此之外，全球醫療產業財務健全，現金水位處於歷史相對高點，根據研調機構統計，2019年全球醫療產業併購總金額也超過 3,000億美元，醫療產業併購金額創下2014年以來新高，江宜虔預期併購將持續成為醫療產業主要投資動能。綜觀而言，江宜虔認為，隨疫苗研發熱度、獲利一枝獨秀、政策優勢，以及醫療併購利基，生化醫療基金長線優質投資趨勢浮現。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐表示，短期內疫情對相關藥廠、生技公司、及產業鏈有利，但短期急單與救助性質下的利潤率仍待觀察，需著眼於疫情急性期過後的真正受惠者。中長期而言，新冠肺炎疫情激發產業研發能量，研發與量產應變能力強的企業，將因市場對其產品需求增加而受惠，特別是疫苗與藥物的發展。投資策略上，建議逢低買進前景佳的生技股或穩定高品質但評價過往一直較高的類股。

群益NBI生技ETF基金經理人林孟迪則認為，目前全球至少有20組以上療法正積極開發中，而開發中的疫苗亦有70種以上，相關研發成果和商機也為市場增添投資題材，加上美國總統大選主要候選人無意過度打壓醫療保險產業，藥價政策控管風險降低，且中長期來看，在人口老化趨勢之下，生技醫療產業之長線需求穩定增長，投資前景仍值得留意，建議投資人不妨善用生技ETF布局，不僅投資方式便利，更可順勢把握生技醫療產業投資機會。

(工商 )