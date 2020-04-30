儘管近期亞洲債市仍將持續受到疫情影響，但亞洲疫情相較於歐美等地都來得輕，法人預期亞洲經濟復原能力相對較快，且在通膨緩解之下，亞債尤其中國債相對被看好。

在新冠疫情衝擊下，市場擔憂不少公司債與主權債，會受降評衝擊，觸發不少墜落天使事件(Fallen Angel)，亦即債券評級由投資級債降至高收益債。加上日前負油價的消息衝擊，引發債券市場波動，其中防禦性較強的美國公債與歐元投資債表現相對強勁。瑞銀優質精選收益基金預定經理人鍾君長認為，儘管近期亞洲債市仍將持續受到疫情影響，但亞洲疫情相較於歐美等地都來得輕，預期包括經濟在內的各方面，復原能力也相對較快。更重要的是，為降低疫情衝擊，各國央行也都動起來，大量挹注流動性到市場上。

鍾君長表示，以大陸政府為例，人民銀行便陸續實施逆回購操作、調降中期借貸便利(MLF)及貸款市場報價(LPR)等利率水準，投放資金於市場，有望確保中國境內貨幣流動性無虞，並為亞洲高收益債表現帶來支撐。

台新亞澳高收益債券基金經理人尹晟龢也表示，中國企業債佔亞洲亞債比重高，其後市發展將影響亞債走勢，當前大陸地產商多在境內發債代替境外，且境內發行不需核准僅須備查，程序較簡易，支撐地產商的資金流動性；此外，大陸度過疫情高峰，各區域復工，有助帶動大陸消費回穩，促進企業恢復營運動能。

富達國際同樣認為，亞洲各國為原油淨進口國，加上，低油價也代表通膨壓力緩解，因此，亞洲債券是屬於受惠於低油價標的。

尹晟龢說，由於短線市場波動仍有放大的趨勢，歐美各國疫情尚未到達高峰、限制措施未放鬆前，對經濟產生直接衝擊，將開始反映在經濟數據上。考量市場仍有諸多不確定性在波動放大的情況下，建議仍宜分批進場布局亞債以分散風險。

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