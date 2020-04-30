新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，也讓退撫基金投資大幅虧損。考試院會今天聽取退撫基金投資績效，今年截至3月底止，已實現加計未實現損益，退撫基金整體損失金額已達613億4千萬元，虧損了10.42％。

退撫基金管委會今天向考試院報告經營績效，今年度截至3月底止，已實現的收益數為6億5千萬元，期間收益率為0.11％。但在加計未實現損益後，則是出現虧損，整體損失金額為613億4千萬元。不過該虧損尚未實現，只要經濟情勢好轉，仍有機會彌平。

其中由管委會自行經營的損失數為183億6千萬元，期間收益率為-5.50％，主要為股票投資造成損失，自行經營國內股票部分就虧損了-17.49％。

委託業者代操經營的損失更可觀，損失金額達429億8千萬元，期間收益率為-16.85％，國內委託經營部分，期間收益率為-18.33％，國外委託經營期間收益率為-16.39％。

儘管如此，退撫基金與其他政府基金投資績效來比較，還算是好的，以今年截至2月底止的經營狀況來看，虧損最多的是舊制勞退基金，期間收益率為-4.02％，其次是新制勞退基金-3.74％、勞保基金-3.47％、國保基金-3.35％，退撫基金為-3.2％，虧損幅度僅次於同為退撫基金管理的公保基金-1.72％。

退撫基金表示，今年度各帳戶績效表現不佳，主因受新冠肺炎疫情影響，台股大幅震盪所致。研判新冠肺炎疫情將持續影響投資信心，並使金融市場面對諸多不確定性，增添投資風險。

退撫基金管委會表示，將持續關注疫情發展對全球經濟及產業鏈之影響，適時調整相關投資之操作策略。在退撫基金自行經營方面，未來仍將著重長期獲利穩定及具競爭力之投資標的，兼顧報酬率與風險，適時調整投資組合，汰弱留強，並於波動中尋求投資機會，以維持基金長期穩定之績效。

至於委託經營方面，管委會除委由受託機構依其專業能力，研判全球經濟情勢，謹慎操作外，也提醒受託機構特別留意可能造成的影響適時因應，以維護退撫基金權益。

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(中時 )